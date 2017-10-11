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06:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Город здоровья, науки и инноваций хотят создать на острове Русском во Владивостоке

Уже известно, что на первом этапе проекта будут построены пятизвездочная гостиница, центр водных видов спорта, аэро-яхт клуб и парковки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Создание Центра международного сотрудничества — дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский в Приморье — обсудили полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и зампредседателя Народного политического Консультативного совета Китая Чжэн Юань. На первом этапе проекта будет создан научно-технологический и лечебно-оздоровительный кластер, появится международный конгрессно-выставочный центр, будут построены пятизвездочная гостиница, центр водных видов спорта, аэро-яхт клуб и парковочные сооружения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Вице-премьер отметил важность развития инноваций на Дальнем Востоке. «Представленный проект предусматривает развитие именно в этом направлении. Опираясь на задачу, обозначенную главой государства, мы готовы оказать всестороннее содействие всем инвесторам, готовым зайти на российский рынок инноваций. Это важное направление в развитии Дальнего Востока, и можно не сомневаться в его поддержке со стороны правительства Российской Федерации», — считает Юрий Трутнев.

«Я рад находиться здесь и благодарен за уделенное нам время. Российско-китайский диалог мы намерены развивать по направлению Дальнего Востока и сибирских регионов России. И надеемся на получение поддержки со стороны российского правительства. В особенности по некоторым проектам. В частности, предлагаем создать на острове Русский в Приморском крае Центр международного сотрудничества — Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций, который будет способствовать развитию роста туризма, медицинских услуг и подобных направлений», — отметил в свою очередь Чжэн Юань.

По словам Чжэна Юаня, готовность принять участие в проекте выразили Центр исследования и планирования «Шелкового пути», Фонд «Шелкового пути», Государственный банк развития Китая, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Китайская холдинговая корпорация Чэнтун Лтд., Компания здравоохранения Чаншэнюань, Инвестиционная компания Циньхуандао Чжунминь, строительная компания «Армада».

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