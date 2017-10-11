Город здоровья, науки и инноваций хотят создать на острове Русском во Владивостоке
Уже известно, что на первом этапе проекта будут построены пятизвездочная гостиница, центр водных видов спорта,
Уже известно, что на первом этапе проекта будут построены пятизвездочная гостиница, центр водных видов спорта,
Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.
Создание Центра международного сотрудничества — дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский в Приморье — обсудили полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и зампредседателя Народного политического Консультативного совета Китая Чжэн Юань. На первом этапе проекта будет создан
«Я рад находиться здесь и благодарен за уделенное нам время.
По словам Чжэна Юаня, готовность принять участие в проекте выразили Центр исследования и планирования «Шелкового пути», Фонд «Шелкового пути», Государственный банк развития Китая, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Китайская холдинговая корпорация Чэнтун Лтд., Компания здравоохранения Чаншэнюань, Инвестиционная компания Циньхуандао Чжунминь, строительная компания «Армада».