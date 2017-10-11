Названы причины постоянного желания заниматься сексом

Гиперсексуальность часто рассматривается как отдельное психическое заболевание, связанное с неспособностью человека контролировать свое сексуальное поведение. Ее предлагали для включения в список заболеваний DSM-5, однако она была отвергнута Американской психиатрической ассоциацией из-за отсутствия научных доказательств того, что имеющиеся диагностические критерии позволяют выявить это состояния. Тем не менее оно является патологией и может проявляться в виде нимфомании у женщин и сатириазиса у мужчин.