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09:55 (мск), источник: Деловое сообщество

Названа дата начала отопительного сезона в Ростове

Администрация Ростова назвала дату начала отопительного сезона по сети централизованного теплоснабжения — батареи горожан станут теплеть с 13 октября.

Речь идет о жилом фонде, в котором собственники помещений или домов не установили иную дату его начала.

При этом по заявкам руководителей детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений, а также других объектов социальной сферы тепло в них должно поступать уже со вчерашнего дня.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова планирует ежедневно отслеживать сведения о подключении жилых домов и других объектов к источникам теплоснабжения.

Напомним, отопительный сезон в Ростове-на-Дону обычно начинается после того, как среднедневная температура опустится до 8 градусов.

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