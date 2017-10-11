Названа дата начала отопительного сезона в Ростове
Администрация Ростова назвала дату начала отопительного сезона по сети централизованного теплоснабжения — батареи горожан станут теплеть с 13 октября.
Администрация Ростова назвала дату начала отопительного сезона по сети централизованного теплоснабжения — батареи горожан станут теплеть с 13 октября.
Речь идет о жилом фонде, в котором собственники помещений или домов не установили иную дату его начала.
При этом по заявкам руководителей детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений, а также других объектов социальной сферы тепло в них должно поступать уже со вчерашнего дня.
Департамент
Напомним, отопительный сезон в