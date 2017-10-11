Названа дата начала отопительного сезона в Ростове

Речь идет о жилом фонде, в котором собственники помещений или домов не установили иную дату его начала.

При этом по заявкам руководителей детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений, а также других объектов социальной сферы тепло в них должно поступать уже со вчерашнего дня.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова планирует ежедневно отслеживать сведения о подключении жилых домов и других объектов к источникам теплоснабжения.