Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
08:21 (мск), источник: Uzreport.uz

Радиотелескоп FAST обнаружил два пульсара

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST, установленный в пров. Гуйчжоу, за год с начала работы в пробном режиме обнаружил два пульсара. Об этом заявили в Государственной астрономической обсерватории Китая.

Источник: Uzreport.uz

Как сообщает ИА «Синьхуа», пульсары находятся на расстоянии 16 тыс. и 4 тыс. световых лет от Земли.

Как правило, для таких гигантских и сложных радиотелескопов, как FAST, нужна пробная эксплуатация сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что FAST, размещенный в естественном карстовом углублении горного района провинции Гуйчжоу, был запущен в пробную эксплуатацию в сентябре 2016 года. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Его апертура диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равную 30 футбольным полям.

При помощи FAST ученые намерены углубить знания о происхождении и эволюции Вселенной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Ташкенте открылся новый мебельный комплекс Атлас (Видео)
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь