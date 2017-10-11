Радиотелескоп FAST обнаружил два пульсара

Источник: Uzreport.uz

Как сообщает ИА «Синьхуа», пульсары находятся на расстоянии 16 тыс. и 4 тыс. световых лет от Земли.

Как правило, для таких гигантских и сложных радиотелескопов, как FAST, нужна пробная эксплуатация сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что FAST, размещенный в естественном карстовом углублении горного района провинции Гуйчжоу, был запущен в пробную эксплуатацию в сентябре 2016 года. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Его апертура диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равную 30 футбольным полям.