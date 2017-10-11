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08:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале из-за антисанитарии закрыли мясной цех

На 90 дней.

В Березовском Роспотребнадзор приостановил работу цеха по производству мясных полуфабрикатов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку цеха ООО «Виктория» после обращения местного жителя. Были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. В помещении не был проведен своевременный ремонт, нарушался режим уборки и сбора мусора. Представители компании не предоставили документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и готовой продукции. У сотрудников не было медицинских книжек.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении. Производство приостановлено на 90 дней.

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