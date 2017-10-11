В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе
В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на
В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на
«10 октября 2017 года с 18:00 часов пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на
Также с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант.
В свою очередь пограничная служба КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. Государственная пограничная служба КР просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.
Кроме того, на всех КПП установлены информационные щиты, где имеется информация о правилах пересечения государственной границы и указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем при пересечении границы.
Напомним, на