Мэрия рассказала, когда закроют ярмарку на центральной площади Владивостока
Пока жители приморской столицы ещё могут отовариваться рядом с «белым домом».
Пока жители приморской столицы ещё могут отовариваться рядом с «белым домом».
Мэрия Владивостока назвала дату, когда в городе пройдёт последняя в сезоне продовольственная ярмарка на центральной площади. Ещё около месяца жители приморской столицы смогут отовариваться рядом с «белым домом», сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации
«Свою продукцию на ярмарку привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. В пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов», — уточнили в мэрии.
По информации управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября. Это значит, что как минимум ещё месяц жители и гости краевого центра смогут спокойно делать покупки на площади.