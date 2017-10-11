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08:05 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрия рассказала, когда закроют ярмарку на центральной площади Владивостока

Пока жители приморской столицы ещё могут отовариваться рядом с «белым домом».

Мэрия Владивостока назвала дату, когда в городе пройдёт последняя в сезоне продовольственная ярмарка на центральной площади. Ещё около месяца жители приморской столицы смогут отовариваться рядом с «белым домом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы городской администрации, ближайшая продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади 13 и 14 октября. Горожане смогут купить свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию и другие продовольственные товары от приморских фермеров и товаропроизводителей.

«Свою продукцию на ярмарку привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. В пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов», — уточнили в мэрии.

По информации управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября. Это значит, что как минимум ещё месяц жители и гости краевого центра смогут спокойно делать покупки на площади.

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