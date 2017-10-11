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08:07 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале СКР проверит информацию о передаче детей переселенцев с Украины в другие семьи

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о возможном нарушении прав двух детей, родителями которых являются граждане соседней страны.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 10 октября в эфире одного из федеральных телеканалов вышла передача, в которой рассказывалось о семье вынужденных переселенцев с Украины, обосновавшихся в Краснотурьинске.

«Как следует из содержания передачи, в указанной семье имелись двое малолетних детей, которые, в связи с тем, что родители не уделяли должного внимания их воспитанию, органами опеки были переданы в две другие семьи. В дальнейшем состоялись судебные решения, согласно которым дети от опекунов должны быть возвращены биологическим родителям. С данными судебными решениями выразили несогласие опекуны, воспитывающие детей в настоящее время, поскольку считают, что указанные решения противоречат интересам малолетних», — сообщили в ведомстве.

Следователи СКР намерены дать объективную правовую оценку данной ситуации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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