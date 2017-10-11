На Среднем Урале СКР проверит информацию о передаче детей переселенцев с Украины в другие семьи

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 10 октября в эфире одного из федеральных телеканалов вышла передача, в которой рассказывалось о семье вынужденных переселенцев с Украины, обосновавшихся в Краснотурьинске.

«Как следует из содержания передачи, в указанной семье имелись двое малолетних детей, которые, в связи с тем, что родители не уделяли должного внимания их воспитанию, органами опеки были переданы в две другие семьи. В дальнейшем состоялись судебные решения, согласно которым дети от опекунов должны быть возвращены биологическим родителям. С данными судебными решениями выразили несогласие опекуны, воспитывающие детей в настоящее время, поскольку считают, что указанные решения противоречат интересам малолетних», — сообщили в ведомстве.