На Среднем Урале СКР проверит информацию о передаче детей переселенцев с Украины в другие семьи
На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о возможном нарушении прав двух детей, родителями которых являются граждане соседней страны.
На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о возможном нарушении прав двух детей, родителями которых являются граждане соседней страны.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 10 октября в эфире одного из федеральных телеканалов вышла передача, в которой рассказывалось о семье вынужденных переселенцев с Украины, обосновавшихся в Краснотурьинске.
«Как следует из содержания передачи, в указанной семье имелись двое малолетних детей, которые, в связи с тем, что родители не уделяли должного внимания их воспитанию, органами опеки были переданы в две другие семьи. В дальнейшем состоялись судебные решения, согласно которым дети от опекунов должны быть возвращены биологическим родителям. С данными судебными решениями выразили несогласие опекуны, воспитывающие детей в настоящее время, поскольку считают, что указанные решения противоречат интересам малолетних», — сообщили в ведомстве.
Следователи СКР намерены дать объективную правовую оценку данной ситуации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.