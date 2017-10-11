Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
“Пощечина”: СМИ об изменении контракта по С-400 Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам

Пекарня из Куала-Лумпур The Cakescape наладила торговлю тортами в форме женских лиц, покрытых «воспаленными» кремовыми прыщами с гнойными нарывами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Facebook пекарни опубликованы фото реалистично выглядящих сладостей, покрытых болячками, которые можно выдавливать и вдавливать обратно несколько раз без потери шокового эффекта.

Владельцы пекарни в сообщили журналистам Mashable, что продажи прыщавых тортов значительно выросли по сравнению с прошлым годом, когда было заказано всего 20 единиц товара.

По словам работников заведения, подобные торты заказывают в основном для празднования бракосочетаний.

В прошлом году необычные кондитерские изделия ручной работы принесли известность студентке Гарварда Эмили Заузмер (Emily Zauzmer). В своем Instagram-аккаунте девушка выкладывала сладкие копии известных картин, таких как «Звездная ночь» Ван Гога или «Крик» Эдварда Мунка.

На каждое полотно девушка потратила от 12 часов до четырех дней. Торты-картины блогерши не были предназначены для продажи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь