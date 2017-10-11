Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Пекарня из
Пекарня из
В Facebook пекарни опубликованы фото реалистично выглядящих сладостей, покрытых болячками, которые можно выдавливать и вдавливать обратно несколько раз без потери шокового эффекта.
Владельцы пекарни в сообщили журналистам Mashable, что продажи прыщавых тортов значительно выросли по сравнению с прошлым годом, когда было заказано всего 20 единиц товара.
В прошлом году необычные кондитерские изделия ручной работы принесли известность студентке Гарварда Эмили Заузмер (Emily Zauzmer). В своем
На каждое полотно девушка потратила от 12 часов до четырех дней.