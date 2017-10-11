Воронежские поклонницы певца Дана Балана заменят Веру Брежневу на концерте

Молдавский певец и композитор Дан Балан выступит с большим концертом в воронежском Event-Hall сити-парка «Град» в субботу, 21 октября. Артист представит программу из лучших танцевальных и лиричных треков, записанных сольно, в составе группы O-Zone и дуэтом с певицей Верой Брежневой.

На воронежский концерт Вера Брежнева не приедет, поэтому ее партию в двух композициях — «Лепестками слез» и «Наше лето» — исполнят зрительницы. Не исключено, что для дуэтных песен Дан Балан пригласит самых смелых поклонниц на сцену.

Совместную композицию «Наше лето» Дан Балан записал с Верой Брежневой летом 2017 года. В августе артисты сняли одноименный клип на острове Эльба в Италии. Как и предыдущая работа — «Лепестками слез», — новое видео получилось очень романтичным.

В Воронеже Дан Балан выступит в четвертый раз. На концерте в 2013 году воронежские девушки лишались дара речи и плакали, когда певец целовал их в щечку. А сам Балан так пылко признавался в любви к городу, что даже его рубашка намокла в форме сердечка.