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08:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские поклонницы певца Дана Балана заменят Веру Брежневу на концерте

У зрительниц есть шанс спеть с артистом дуэтом.

Молдавский певец и композитор Дан Балан выступит с большим концертом в воронежском Event-Hall сити-парка «Град» в субботу, 21 октября. Артист представит программу из лучших танцевальных и лиричных треков, записанных сольно, в составе группы O-Zone и дуэтом с певицей Верой Брежневой.

На воронежский концерт Вера Брежнева не приедет, поэтому ее партию в двух композициях — «Лепестками слез» и «Наше лето» — исполнят зрительницы. Не исключено, что для дуэтных песен Дан Балан пригласит самых смелых поклонниц на сцену.

Совместную композицию «Наше лето» Дан Балан записал с Верой Брежневой летом 2017 года. В августе артисты сняли одноименный клип на острове Эльба в Италии. Как и предыдущая работа — «Лепестками слез», — новое видео получилось очень романтичным.

В Воронеже Дан Балан выступит в четвертый раз. На концерте в 2013 году воронежские девушки лишались дара речи и плакали, когда певец целовал их в щечку. А сам Балан так пылко признавался в любви к городу, что даже его рубашка намокла в форме сердечка.

Дан Балан начал свою музыкальную карьеру с основания рок-группы Inferialis в 1996 году. В 1999 году он создал бойз-бэнд O-Zone, который прославился после выпуска мирового хита Dragostea din Tei (2003). За короткие сроки песня заняла первые строчки в чартах в более чем 30 странах мира. В 2006 году Балан собрал новую команду и занялся сольной карьерой. Дан является обладателем международных музыкальных премий Echo Awards, MTV Music Awards. В 2009-м был номинирован на Grammy в качестве cоавтора хита Live Your Life для американской певицы Рианны и рэпера T.I.

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