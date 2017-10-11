Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
20Референдум в Каталонии
08:26 (мск), источник: Губерния онлайн

«Гордость Хабаровского края» выбирают в Интернете

В регионе подвели предварительные итоги интернет-проекта «Гордость Хабаровского края». Онлайн-голосование, которое проводится по инициативе молодежного общественного движения «Мой край» и при поддержке правительства края, началось 15 сентября.

Источник: Reuters

Сейчас в номинации «Люди» лидируют Анатолий Насыров, Владимир Дигор и Николай Наволочкин. Главными достопримечательностями названы площадь «Город воинской славы», Амурский ботанический сад и Амурский мост, а самыми красивыми природными местами — Шантарские острова, озеро Амут и Большехехцирский заповедник. «Гордостью края» в категории «События», по мнению проголосовавших, стали международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», Гонка героев и «живая стена» на Мылкинской дамбе.

Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, участие в голосовании приняли уже около пяти тысяч человек. Голосование продлится до 12 декабря, по его итогам будут определены по три победителя в каждой категории.

Направить свои предложения может любой житель региона. Для этого на официальном сайте конкурса www.gordost27.ru в разделе «Внести предложение» нужно заполнить соответствующую форму. Количество заявок не ограничено. За каждую номинацию можно проголосовать только один раз в день, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Гордость Хабаровского края» выбирают в Интернете
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь