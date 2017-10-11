«Гордость Хабаровского края» выбирают в Интернете

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Сейчас в номинации «Люди» лидируют Анатолий Насыров, Владимир Дигор и Николай Наволочкин. Главными достопримечательностями названы площадь «Город воинской славы», Амурский ботанический сад и Амурский мост, а самыми красивыми природными местами — Шантарские острова, озеро Амут и Большехехцирский заповедник. «Гордостью края» в категории «События», по мнению проголосовавших, стали международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», Гонка героев и «живая стена» на Мылкинской дамбе.

Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, участие в голосовании приняли уже около пяти тысяч человек. Голосование продлится до 12 декабря, по его итогам будут определены по три победителя в каждой категории.