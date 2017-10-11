Впервые за сто лет снег во Владивостоке выпал 11 октября

Источник: Восток Медиа

Сегодня приморская погода побила очередной рекорд. Впервые за 100 лет 11 октября во Владивостоке выпал снег. Синоптики уверяют, что снежинки успевали таять до того, как падали на землю, однако сам факт специалисты всё же успели зарегистрировать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», температурный фон в краевом центре ночью опустился до +4… +6 градусов, а под утро начались осадки.

«В большинстве районов города шёл дождь, а на метеостанции Владивосток впервые отмечался дождь со снегом. Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался. Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не наблюдался снег», — сообщили синоптики.

Циклон, вышедший на регион с Корейского полуострова, продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать своё влияние на погоду Приморья. Специалисты уверяют, что осадки в виде дождя, в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края. Ко всему прочему на побережье усилится ветер.

Предстоящей ночью циклон продолжит распространять своё влияние. Во Владивостоке и по краю возможны небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах города вполне вероятно снова пройдёт дождь со снегом. На дорогах ожидается гололедица.

В четверг, 12 октября, циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана. На большей территории погода улучшится, осадки прекратятся. При этом сохранится прохладная погода. Завтра днём воздух по краю прогреется до +6…+14 градусов, на северо-востоке 0… +5 градусов. В краевом центре завтра потеплеет до +10… +12 градусов.