Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
08:30 (мск), источник: Восток Медиа

Впервые за сто лет снег во Владивостоке выпал 11 октября

Приморская столица побила погодный рекорд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Восток Медиа

Сегодня приморская погода побила очередной рекорд. Впервые за 100 лет 11 октября во Владивостоке выпал снег. Синоптики уверяют, что снежинки успевали таять до того, как падали на землю, однако сам факт специалисты всё же успели зарегистрировать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», температурный фон в краевом центре ночью опустился до +4… +6 градусов, а под утро начались осадки.

«В большинстве районов города шёл дождь, а на метеостанции Владивосток впервые отмечался дождь со снегом. Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался. Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не наблюдался снег», — сообщили синоптики.

Циклон, вышедший на регион с Корейского полуострова, продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать своё влияние на погоду Приморья. Специалисты уверяют, что осадки в виде дождя, в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края. Ко всему прочему на побережье усилится ветер.

Предстоящей ночью циклон продолжит распространять своё влияние. Во Владивостоке и по краю возможны небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах города вполне вероятно снова пройдёт дождь со снегом. На дорогах ожидается гололедица.

В четверг, 12 октября, циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана. На большей территории погода улучшится, осадки прекратятся. При этом сохранится прохладная погода. Завтра днём воздух по краю прогреется до +6…+14 градусов, на северо-востоке 0… +5 градусов. В краевом центре завтра потеплеет до +10… +12 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег в Приморье выпал ещё в конце сентября. Небольшие осадки прошли по северным районам края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Впервые за сто лет снег во Владивостоке выпал 11 октября
Хабаровский боксёр Андрей Замковой вернул себе звание чемпиона России
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь