Китай ограничил доступ россиянам на свою половину Большого Уссурийского
Турфирмы отказываются продавать путёвки на закрытую территорию.
Турфирмы отказываются продавать путёвки на закрытую территорию.
Власти уезда Фуюань ограничили доступ россиянам на свою часть острова Хэйсяцзыдао — так в Китае называют Большой Уссурийский. Туристические путёвки туда не продают, а другим путём на эту территорию не попасть.
С лета 2015 года, когда Китай ввёл ограничение на свободное посещение острова, чтобы попасть туда, нужно приобретать тур в туристической фирме в Фуюане. В этом году россиянам отказали в их продаже, мотивируя это тем, что доступ на Большой Уссурийский запрещён.
После завершения демаркации
В этом году туристам из дальневосточной столицы водители такси предлагали довезти их только до площади Солнца, которая расположена рядом с островом. При этом отмечали, что россиян на остров всё равно не пустят. Один из китайских гидов объяснил — иностранцы теперь должны получать в полиции специальное разрешение. Его делают несколько дней. Поскольку путёвки в Фуюань, которые предлагают хабаровчанам городские турфирмы, рассчитаны лишь на