Китай ограничил доступ россиянам на свою половину Большого Уссурийского

Источник: Восток Медиа

Власти уезда Фуюань ограничили доступ россиянам на свою часть острова Хэйсяцзыдао — так в Китае называют Большой Уссурийский. Туристические путёвки туда не продают, а другим путём на эту территорию не попасть.

С лета 2015 года, когда Китай ввёл ограничение на свободное посещение острова, чтобы попасть туда, нужно приобретать тур в туристической фирме в Фуюане. В этом году россиянам отказали в их продаже, мотивируя это тем, что доступ на Большой Уссурийский запрещён.

После завершения демаркации российско-китайской границы 14 октября 2008 года, КНР полностью закрыла свою часть острова из-за строительства пограничной инфраструктуры и возведения первых туристических объектов. В июле 2011 года остров открыли для посещений, первым туристическим объектом стал парк водно-болотистых угодий. Любой желающий мог взять в Фуюане такси и за 100−150 юаней добраться до места. Однако во второй половине 2015 года на остров перестали пускать на личном транспорте, ввели плату за посещение.