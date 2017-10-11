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08:33 (мск), источник: Восток Медиа

Китай ограничил доступ россиянам на свою половину Большого Уссурийского

Турфирмы отказываются продавать путёвки на закрытую территорию.

Источник: Восток Медиа

Власти уезда Фуюань ограничили доступ россиянам на свою часть острова Хэйсяцзыдао — так в Китае называют Большой Уссурийский. Туристические путёвки туда не продают, а другим путём на эту территорию не попасть.

С лета 2015 года, когда Китай ввёл ограничение на свободное посещение острова, чтобы попасть туда, нужно приобретать тур в туристической фирме в Фуюане. В этом году россиянам отказали в их продаже, мотивируя это тем, что доступ на Большой Уссурийский запрещён.

После завершения демаркации российско-китайской границы 14 октября 2008 года, КНР полностью закрыла свою часть острова из-за строительства пограничной инфраструктуры и возведения первых туристических объектов. В июле 2011 года остров открыли для посещений, первым туристическим объектом стал парк водно-болотистых угодий. Любой желающий мог взять в Фуюане такси и за 100−150 юаней добраться до места. Однако во второй половине 2015 года на остров перестали пускать на личном транспорте, ввели плату за посещение.

В этом году туристам из дальневосточной столицы водители такси предлагали довезти их только до площади Солнца, которая расположена рядом с островом. При этом отмечали, что россиян на остров всё равно не пустят. Один из китайских гидов объяснил — иностранцы теперь должны получать в полиции специальное разрешение. Его делают несколько дней. Поскольку путёвки в Фуюань, которые предлагают хабаровчанам городские турфирмы, рассчитаны лишь на одну-две ночи, гости не успеют оформить нужные документы. Всё это не позволяет хабаровчанам посещать туристические объекты на китайской части Большого Уссурийского.

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