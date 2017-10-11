Без тормозов: Инспекторы ГИБДД проверили пермские автобусы
Городские маршруты Перми лишились сразу нескольких пассажирских автобусов — их эвакуировали на штрафстоянку.
Городские маршруты Перми лишились сразу нескольких пассажирских автобусов — их эвакуировали на штрафстоянку.
Инспектор Игорь Ковалёв объяснил, почему водитель Субботин стал сегодня нарушителем и заплатит штраф пятьсот рублей.. Более того, его автобус будет передвигаться уже на эвакуаторе.
Игорь Ковалёв, инспектор ГИБДД: «Не исправна контрольная лампа АБС. Это световой индикатор мониторинга рабочего состояния тормозной системы. Он нам сигнализирует, что АБС, возможно, не исправен».
Сотрудники ГИБДД, расположившись напротив Центрального рынка, проверяют техсостояние автобусов: аварийные выходы, рулевое управление, тормозные системы, плюс состояние документов — в порядке ли права, путевые листы. Если нарушения на месте не устранить — действуют жёстко.
Вопрос решается быстро, появляется эвакуатор, после того как все документы оформлены. И сейчас автобус отправится на штрафстоянку, откуда уже перевозчик сможет его забрать, оплатив простой, после этого он должен устранить и нарушения, говорят инспекторы.
А
Если автобус снимут с рейса, придётся выводить резервный — а это потеря времени и денег. Поэтому, учитывая конкуренцию, лучше придерживаться правил и повода инспекторам не давать.
Александр Богданов, перевозчик: «То, что ГИБДД проверяет, и часто, я вам скажу, это правильно, есть автобусы на линиях, которые на самом деле не соответствуют технике безопасности».
С начала года в Перми зарегистрировано 186 ДТП с автобусами — это и выпадение из салонов, и столкновение с другими машинами. Восемь человек при этом погибли.