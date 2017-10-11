В Омск придут туманы и потепление до +15°
Синоптики рассказали, какая погода будет стоять в регионе до конца рабочей недели.
Синоптики рассказали, какая погода будет стоять в регионе до конца рабочей недели.
Тепло, туманно и без осадков: такую погоду предвещает омичам на ближайшие дни
Сегодня, 11 октября, ночью в Омской области было −3…+2°. Днём воздух прогрелся до +8…+13°.
В четверг, 12 октября, температура воздуха останется такой же: ночью −3…+2°, днём +8…+13°.
В пятницу, 13 октября, несколько потеплеет. Ночью будет −2…+3°. На день ожидается +10…+15°.