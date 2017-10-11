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08:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омск придут туманы и потепление до +15°

Синоптики рассказали, какая погода будет стоять в регионе до конца рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Тепло, туманно и без осадков: такую погоду предвещает омичам на ближайшие дни Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы. Туман будет сгущаться над регионом по ночам и по утрам. Дождя, снега и сильного ветра жители Омской области тоже могут не опасаться.

Сегодня, 11 октября, ночью в Омской области было −3…+2°. Днём воздух прогрелся до +8…+13°.

В четверг, 12 октября, температура воздуха останется такой же: ночью −3…+2°, днём +8…+13°.

В пятницу, 13 октября, несколько потеплеет. Ночью будет −2…+3°. На день ожидается +10…+15°.

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