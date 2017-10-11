В Омск придут туманы и потепление до +15°

Тепло, туманно и без осадков: такую погоду предвещает омичам на ближайшие дни Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы. Туман будет сгущаться над регионом по ночам и по утрам. Дождя, снега и сильного ветра жители Омской области тоже могут не опасаться.