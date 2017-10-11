Красноярские активисты составили план по реабилитации пр. Мира

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские бизнесмены и архитекторы написали открытое письмо врио губернатора Красноярского края Александру Уссу с просьбой реабилитировать проспект Мира. По словам активистов, «ремонт дорожного полотна и замена освещения не привели к качественному изображению главной улицы города». Письмо опубликовал на своей странице член общественной палаты Антон Шаталов.

В обращении показан пошаговый план по реабилитации проспекта. Общественники предлагают разрешить платную парковку в правом ряду, понизить разрешенную скорость автомобилей до 30 км/ч, освободить пешеходные ограждения, заменить тротуары, элементы озеленения и разработать единый дизайн рекламных вывесок.

По словам Шаталова, при грамотном подходе проспект Мира можно реабилитировать до конца 2018 года.