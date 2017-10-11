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08:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские активисты составили план по реабилитации пр. Мира

По мнению бизнесменов и архитекторов, проспект необходимо превратить в сбалансированную улицу.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские бизнесмены и архитекторы написали открытое письмо врио губернатора Красноярского края Александру Уссу с просьбой реабилитировать проспект Мира. По словам активистов, «ремонт дорожного полотна и замена освещения не привели к качественному изображению главной улицы города». Письмо опубликовал на своей странице член общественной палаты Антон Шаталов.

В обращении показан пошаговый план по реабилитации проспекта. Общественники предлагают разрешить платную парковку в правом ряду, понизить разрешенную скорость автомобилей до 30 км/ч, освободить пешеходные ограждения, заменить тротуары, элементы озеленения и разработать единый дизайн рекламных вывесок.

По словам Шаталова, при грамотном подходе проспект Мира можно реабилитировать до конца 2018 года.

Под письмом подписались 18 человек. Среди них: бизнесмены, общественники, политики и жители центрального проспекта.

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