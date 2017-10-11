Оформить социальное пособие в Приморье можно за один день
Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья.
Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья.
К таким выводам пришли разработчики проекта, который опробован в нескольких территориальных отделах Приморского края.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Все зависит от количества дел, находящихся на обработке у сотрудника», — уточняют специалисты.
«На приеме граждан сотрудникам приходилось искать бумажные дела, брать у граждан документы,
Сейчас специалист отдела приема может зайти в электронное дело и увидеть все документы, предоставленные получателем и меры соцподдержки, уже назначенные ему ранее. И это также ускоряет процесс консультирования.
Главный эффект от перехода на электронные дела — это прозрачность предоставления государственных услуг департамента.
«Мы получаем возможность увидеть все процессы прохождения дела от каждого специалиста на любой стадии — от приема до выплаты мер социальной поддержки. Тем самым усиливается контроль за правильностью назначения и сроками их предоставления», — подчеркивает дирекатор департамента социальнй защиты населения Лилия Лаврентьева.
Напомним, к реализации проекта, предусматривающего постепенный переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам, приступили в июле этого года. Пилотными территориями, на которых опробована новая методика, стали Первомайский и Первореченский территориальные отделы краевого департамента. Проект является уникальным для России.
В департаменте не исключают возможности перехода на электронные дела всех территориальных отделах уже в первом квартале 2018 года.