Военные лётчики Хабаровского края доставили грузы в Арктику
Дежурство экипажей длилось около трёх месяцев.
Дежурство экипажей длилось около трёх месяцев.
Экипажи соединения авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, закончили дежурство в Арктике. С июля 2017 года им удалось доставить больше 70 тонн грузов в отдалённые гарнизоны.
В Арктической зоне ответственности округа дежурили экипажи вертолётов Ми-26. Они находились там с июля и помогли сменить военных, которые несут боевое дежурство на территории.
«В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдалённые гарнизоны ВВО, дислоцированные, в частности, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Помимо этого, экипажами армейской авиации были доставлены два гидравлических пресса общей массой около 15 тонн на остров Врангеля для осуществления работ экологическим подразделением ВВО», — приводит информагентство ТАСС сообщение
Маршруты перелётов военных проходили через ряд крупных горных перевалов. Там наблюдаются сложные климатические условия: низкие температуры и сильный ветер. Это требовало от лётчиков наивысшего мастерства и опыта. В октябре они перебазируют используемую авиатехнику в пункт постоянной дислокации в Хабаровский край.