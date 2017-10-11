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08:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Светофоры в Хабаровске оборудованы звуковым сигналом по решению суда

Права инвалидов по зрению восстановила прокуратура Железнодорожного района.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 октября, AmurMedia.

Администрацией города Хабаровска исполнено решение суда по иску прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска по оборудованию светофоров звуковыми сигналами. Права инвалидов восстановлены прокуратурой Железнодорожного района по обращению председателя Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что светофоры в районе остановок общественного транспорта в Хабаровске: «Авиагородок», «Дом ветеранов», «Торгово-экономический техникум», «Памятник партизанам», «Железнодорожная больница» не обустроены звуковыми сигналами, дублирующими световые сигналы. Возле указанных остановок находятся социально-значимые объекты, которые посещают инвалиды по зрению, состоящие на учете в Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления в лице администрации Хабаровска обязанностей по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной инфраструктуры.

По результатам проверки в Центральный районный суд Хабаровска прокурором Железнодорожного района Хабаровска предъявлено исковое заявление об обязании администрации Хабаровска оборудовать пешеходные светофоры на пешеходных переходах, расположенных в районе остановок общественного транспорта в Хабаровске: «Авиагородок», «Дом ветеранов», «Торгово-экономический техникум», «Памятник партизанам», «Железнодорожная больница» звуковой сигнализацией, работающей в согласованном режиме с пешеходными светофорами.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Администрацией города Хабаровска решение суда исполнено до направления исполнительного листа для принудительного исполнения в службу судебных приставов, перечисленные остановки общественного транспорта оборудованы звуковой сигнализацией.

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