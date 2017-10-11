Жители Нелькана смогут летать в Хабаровск круглый год

— Авиарейсы до Нелькана, субсидируемые правительством Хабаровского края, выполняются сейчас только в осенне-зимний период, но со следующего года самолеты будут летать до Нелькана также весной и летом, — уточнил Алексей Ивлев. — Расстояние от Аяна до Нелькана — больше 120 км, и между этими поселениями существует наземное сообщение. Однако легковые автомобили перемещаться по этой дороге не могут. Здесь ходит только грузовой транспорт и бензовозы. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» технически готова к увеличению количества рейсов и не планирует повышать цену на перелет. Сейчас билет от Хабаровска до Нелькана в одну сторону стоит чуть больше 12 тыс рублей.

— Поскольку аэропорты северных поселений не оснащены светосигнальным оборудованием, то полеты можно осуществлять только в светлое время суток, — уточнил коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин. — А так как в декабре и в январе световой день на севере очень короткий, то рейсы до Нелькана, начиная со следующего года, будут выполняться с февраля по ноябрь. Пассажирские самолеты Л-410 из Хабаровска в Нелькан и обратно будут отправляться два раза в месяц во второй и третий понедельник.