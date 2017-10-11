Жители Нелькана смогут летать в Хабаровск круглый год
Стоимость авиарейса поднимать не будут.
Стоимость авиарейса поднимать не будут.
Авиарейс из Хабаровска в Аян и Нелькан с 2018 года станет круглогодичным, сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» глава
— Авиарейсы до Нелькана, субсидируемые правительством Хабаровского края, выполняются сейчас только в
— Поскольку аэропорты северных поселений не оснащены светосигнальным оборудованием, то полеты можно осуществлять только в светлое время суток, — уточнил коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин. — А так как в декабре и в январе световой день на севере очень короткий, то рейсы до Нелькана, начиная со следующего года, будут выполняться с февраля по ноябрь. Пассажирские самолеты Л-410 из Хабаровска в Нелькан и обратно будут отправляться два раза в месяц во второй и третий понедельник.