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08:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Нелькана смогут летать в Хабаровск круглый год

Стоимость авиарейса поднимать не будут.

Источник: AP 2017

Авиарейс из Хабаровска в Аян и Нелькан с 2018 года станет круглогодичным, сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

 — Авиарейсы до Нелькана, субсидируемые правительством Хабаровского края, выполняются сейчас только в осенне-зимний период, но со следующего года самолеты будут летать до Нелькана также весной и летом, — уточнил Алексей Ивлев. — Расстояние от Аяна до Нелькана — больше 120 км, и между этими поселениями существует наземное сообщение. Однако легковые автомобили перемещаться по этой дороге не могут. Здесь ходит только грузовой транспорт и бензовозы. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» технически готова к увеличению количества рейсов и не планирует повышать цену на перелет. Сейчас билет от Хабаровска до Нелькана в одну сторону стоит чуть больше 12 тыс рублей.
— Поскольку аэропорты северных поселений не оснащены светосигнальным оборудованием, то полеты можно осуществлять только в светлое время суток, — уточнил коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин. — А так как в декабре и в январе световой день на севере очень короткий, то рейсы до Нелькана, начиная со следующего года, будут выполняться с февраля по ноябрь. Пассажирские самолеты Л-410 из Хабаровска в Нелькан и обратно будут отправляться два раза в месяц во второй и третий понедельник.

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