«В городе пахнет, будто за кошкой забыли убрать» — экологическая тревога объявлена Челябинске и еще 5 муниципалитетах области

По официальным данным, неблагоприятные метеоусловия — слабый юго-восточный ветер, который не справляется с объемом выбросов промпредприятий и автомобильных выхлопов, — сохранятся на территории Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Карабаша, Коркино и Троицка до 19.00 среды, 11 октября.

«Особенно “доставляет” запах. Причем если в районе Шершневского водохранилища на АМЗ пахнет просто гарью, то в центре, на Алом поле, на Доватора и Теплотехе пахнет так, будто кто-то забыл убрать гигантский кошачий лоток. И все знают, конечно, откуда эта ужасная вонь. Но видно, владельцам заводов предупреждение о НМУ (когда надо сократить выбросы) не указ. Неужели так никто их и не приструнит!» — пишут пользователи из Челябинска.