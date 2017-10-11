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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

«В городе пахнет, будто за кошкой забыли убрать» — экологическая тревога объявлена Челябинске и еще 5 муниципалитетах области

Официальное предупреждение действует до вечера среды, 11 октября, однако прогноз погоды обещает жесткий смог как минимум до пятницы.

Источник: dostup1.ru

Шесть городов Челябинской области вторые сутки окутаны густым смогом, жители нескольких районов южноуральской столицы не могут дышать полной грудью из-за отвратительных запахов — действует предупреждение о НМУ первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По официальным данным, неблагоприятные метеоусловия — слабый юго-восточный ветер, который не справляется с объемом выбросов промпредприятий и автомобильных выхлопов, — сохранятся на территории Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Карабаша, Коркино и Троицка до 19.00 среды, 11 октября.

Однако уже очевидно, что предупреждение придется продлять — по прогнозу, ветер неблагоприятного направления сохранится в регионе как минимум до пятницы, 13 октября.

Жители Челябинска продолжают делиться фотографиями жуткой дымки и впечатлениями от «качества жизни» в соцсетях.

Источник: dostup1.ru

«Особенно “доставляет” запах. Причем если в районе Шершневского водохранилища на АМЗ пахнет просто гарью, то в центре, на Алом поле, на Доватора и Теплотехе пахнет так, будто кто-то забыл убрать гигантский кошачий лоток. И все знают, конечно, откуда эта ужасная вонь. Но видно, владельцам заводов предупреждение о НМУ (когда надо сократить выбросы) не указ. Неужели так никто их и не приструнит!» — пишут пользователи из Челябинска.

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