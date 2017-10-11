Евгений Малкин пообщался с Дональдом Трампом
Магнитогорский хоккеист Евгений Малкин пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Американец сравнил спортсмена с баскетболистом.
Магнитогорский хоккеист Евгений Малкин пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Американец сравнил спортсмена с баскетболистом.
Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина крепким парнем и сравнил с баскетболистом. Слова главы государства приводит издание «Sportsnet».
Это произошло на встрече победителей Кубка Стэнли с Трампом в белом доме во вторник, 10 октября.
«Кросби — не единственная звезда команды. Есть еще Евгений Малкин. 72 очка, 33 гола, 39 передач. А ты похож на баскетболиста! Такой огромный. Крепкий парень, жесткий, сильный», — сказал Трамп.
«Питтсбург», за который выступает воспитанник магнитогорского хоккея Евгений Малкин, выиграл главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли второй год подряд. По традиции, президент США устраивает в Белом доме ежегодные торжественные приемы для команд, побеждающих в главных спортивных лигах страны.