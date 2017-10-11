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10:17 (мск), источник: Actualitati.md

Прогноз погоды: В Молдове ясно и безоблачно

Гидрометеослужба передает, что сегодня, 11 октября ожидается ясная погода и никаких осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Actualitati.md

В центральной части максимальные температуры достигнут от +16C до +19C, а минимум составит от +4C до +7C.

На севере страны термометры будут показывать от +3C до +6C ночью и от +15C до +18C днем.

В южной части температура воздуха ночью составит от +5C до +8C, а днем от +17C до +20C.

Атмосферное давление сохранится высоким. Ожидается потепление.

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