Прогноз погоды: В Молдове ясно и безоблачно

Источник: Actualitati.md

В центральной части максимальные температуры достигнут от +16C до +19C, а минимум составит от +4C до +7C.

На севере страны термометры будут показывать от +3C до +6C ночью и от +15C до +18C днем.

В южной части температура воздуха ночью составит от +5C до +8C, а днем от +17C до +20C.