Прогноз погоды: В Молдове ясно и безоблачно
Гидрометеослужба передает, что сегодня, 11 октября ожидается ясная погода и никаких осадков.
Гидрометеослужба передает, что сегодня, 11 октября ожидается ясная погода и никаких осадков.
В центральной части максимальные температуры достигнут от +16C до +19C, а минимум составит от +4C до +7C.
На севере страны термометры будут показывать от +3C до +6C ночью и от +15C до +18C днем.
В южной части температура воздуха ночью составит от +5C до +8C, а днем от +17C до +20C.
Атмосферное давление сохранится высоким. Ожидается потепление.