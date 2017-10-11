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10:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Солонцов вышли на митинг против плохих дорог

Вместе с родители на пикет вышли и дети.

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Жители поселка Солонцы под Красноярском вышли на митинг против плохих дорог. Активисты уверены: акция сможет стать толчком к исправлению ситуации.

С лозунгами «Хотим поехать в школу» и «Дайте нам школьный автобус» на митинг вместе с родителями вышли и дети. Одна из организаторов митинга — многодетная мать Елена Шульгина — признается: собрать народ решилась из соображений безопасности.

«Когда школьный автобус 13 сентября после проливных дождей колесом попал в колею и наклонился на бок, родители все взбунтовались. Мы переписывались, обсуждали, что можно сделать, и приняли решение, что ждать дальше уже бессмысленно», — говорит Шульгина.

После инцидента автоинспекторы вынесли запрет на централизованный подвоз детей. Автобус отменили, а больше 100 учеников были вынуждены ходить пешком в школу минимум 6 км. Проезжающие водители признаются, что по возможности подбирают ребят, идущих на уроки.

​Местные жители выкручиваются из ситуации как могут. Все окрестные поля буквально испещрены самодельными дорогами, однако они в непогоду становятся непроходными.

В поселковой администрации признались, что знают о проблеме и пытаются ее решить. Специалисты сельсовета уже разработали целую программу ремонта и строительства дорог. Первый этап работ начнется уже следующей весной.

​"На данный момент мы ждем, когда к нам поступят средства от Емельяновского района, которые они выделяют на ремонт этой автодороги — 1,1 млн. Как только они поступают нам на счёт, вносим изменения в план-график и объявляем аукцион. В планы на ремонт мы на следующий год заявились, район обещал нам, что мы обязательно по ремонту этой дороги будем в графике, — сказал глава Солонцовского сельсовета Александр Буценец.

При этом представители муниципалитета пояснили, что собственных средств на решение всех проблем будет недостаточно. Местные власти намерены участвовать в краевых и федеральных программах по ремонту дорог.

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