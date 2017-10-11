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10:08 (мск), источник: Восток Медиа

Свыше 5 тысяч тестов на ВИЧ проведут в Приморье в 2017 году

Узнать свой статус любой желающий может совершенно бесплатно.

В Приморье специалисты по итогам года планируют провести больше 5000 анонимных добровольных тестов на ВИЧ-инфекцию. Первые 1000 тестов на ВИЧ-инфекцию планируется провести в октябре среди сотрудников крупных учреждений, учебных заведений края, а также представителей групп риска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Программа добровольного тестирования не принуждает её участников к сдаче анализа. Однако сотрудники краевого СПИД-центра напоминают: инкубационный период ВИЧ-инфекции в организме человека может протекать бессимптомно несколько лет. Единственный способ узнать свой статус и вовремя предотвратить развитие болезни — сдать тест на ВИЧ. Это можно сделать анонимно и бесплатно в отделении приморского СПИД-центра, а также по направлению врача в районной поликлинике.

«Иммунная система человека какое-то время способна сама подавлять симптомы ВИЧ-инфекции. Но этот процесс не бесконечен. Обычно человек узнаёт о наличии вируса в организме при самых неожиданных для него обстоятельствах: постановке на учёт по беременности, при приёме на работу на определённые должности и в других ситуациях, — отметила доктор медицинских наук, заместитель главного врача СПИД-центра Приморского края Лидия Скляр.

Как поясняют врачи, в ходе акции для диагностики ВИЧ-статуса даже не нужно будет сдавать кровь. Используется неинвазивный слюновой тест, который можно будет провести в специальных мобильных пунктах.

Уточнить любую информацию можно в СПИД-центре Приморского края по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, 50, либо по телефону регистратуры +7 (423) 263−63−11.

После получения результатов анализов в СПИД-центре можно получить бесплатную консультацию специалиста о профилактике ВИЧ-инфекции и безвозмездном медицинском лечении пациентов с положительным результатом анализов.

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