12 октября в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 11 октября). 12 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Актанышская, 1−34; Актанышский переулок, 1−8; ул. Залесная, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Ташлы, 1−15; ул. Узорная, 15, 15а, 17; Узорный переулок, 3, 4, 5, 7; ул. Хибинская, 30, 36.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Московском районе по адресам: ул. Восстания, 36; ул. Гагарина, 83, 83а, 85, 87; ул. Енисейская, 4, 7а; ул. Тунакова, 64, 66, 68; ул. Фурманова, 25, 27.

С 8.00 до 18.00 без электричества останутся жители Ново-Савиновского района по адресам: ул. Гаврилова, 30; ул. Чуйкова, 91, 93.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Авангардная, 2−55; ул. Газовая, 14; ул. Ипподромная, 23/78, 29, 31; ул. Спартаковская, 82.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе в поселках Карьер (улицы Агрызская, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная) и Новая Сосновка (улицы Ельнинская, Шатлык).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.