Определены лучшие парки Волгограда

В голосовании приняли участие 10 парков Волгограда из всех районов города. Лучшим в итоге стал Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе. На второе место горожане поставили Парк им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, а третье место занял Парк им. 50 лет Октября в Кировском районе.