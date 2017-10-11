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10:05 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Определены лучшие парки Волгограда

Голосование за лучший парк Волгограда на сайте городской администрации завершено.

В голосовании приняли участие 10 парков Волгограда из всех районов города. Лучшим в итоге стал Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе. На второе место горожане поставили Парк им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, а третье место занял Парк им. 50 лет Октября в Кировском районе.

Однако народное голосование еще не является окончательным. До 15 октября тройку лучших назовут эксперты, опираясь на результаты голосования волгоградцев. Парк-победитель получит 10 млн рублей на развитие, за второе место положено 7 млн рублей, а за третье — 5 млн рублей.

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