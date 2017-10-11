Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
СМИ, сообщившее о смерти Хворостовского, сделало заявление
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
СМИ назвало причину гибели российского самолета Су-24
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Веселое кладбище в Румынии
09:50 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде появится вторая выделенная полоса

Отдельную полосу для общественного транспорта сделают на проспекте Жукова, улице Невской и Комсомольской.

Создание выделенной полосы станет частью обновления схемы движения в Дзержинском районе.

Напомним, с 28 октября коренным образом меняется схема движения на Самарском разъезде. Повороты налево будут запрещены, по-новому будут работать светофоры.

А с 30 октября на проспекте Жукова, на улице Невской и Комсомольской движение будет осуществляться с учетом выделенной полосы для общественного транспорта. Штраф за движение по такой полосе составляет 1,5 тысячи рублей.

Первая выделенная полоса появилась в Волгограде в июле этого года на проспекте Ленина. Эксперимент получился неоднозначным и скорее добавил головной боли автомобилистам, чем реально разгрузил Первую продольную.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
К середине лета - снова без жары
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Четверо украинцев заочно арестованы за атаки на дипучреждения РФ
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь