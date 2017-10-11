В Волгограде появится вторая выделенная полоса
Отдельную полосу для общественного транспорта сделают на проспекте Жукова, улице Невской и Комсомольской.
Отдельную полосу для общественного транспорта сделают на проспекте Жукова, улице Невской и Комсомольской.
Создание выделенной полосы станет частью обновления схемы движения в Дзержинском районе.
Напомним, с 28 октября коренным образом меняется схема движения на Самарском разъезде. Повороты налево будут запрещены,
А с 30 октября на проспекте Жукова, на улице Невской и Комсомольской движение будет осуществляться с учетом выделенной полосы для общественного транспорта. Штраф за движение по такой полосе составляет 1,5 тысячи рублей.
Первая выделенная полоса появилась в Волгограде в июле этого года на проспекте Ленина. Эксперимент получился неоднозначным и скорее добавил головной боли автомобилистам, чем реально разгрузил Первую продольную.