В Волгограде появится вторая выделенная полоса

Создание выделенной полосы станет частью обновления схемы движения в Дзержинском районе.

Напомним, с 28 октября коренным образом меняется схема движения на Самарском разъезде. Повороты налево будут запрещены, по-новому будут работать светофоры.

А с 30 октября на проспекте Жукова, на улице Невской и Комсомольской движение будет осуществляться с учетом выделенной полосы для общественного транспорта. Штраф за движение по такой полосе составляет 1,5 тысячи рублей.