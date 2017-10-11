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10:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы решают «бумажные дела» в электронном виде

Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья, сообщает Deita. ru.

Источник: Reuters

К таким выводам пришли разработчики проекта, который опробован в нескольких территориальных отделах Приморского края.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития края, с начала реализации пилотного проекта в 40% случаев специалистам удалось оформить меры соцподдержки в день подачи заявления. В остальных случаях на это потребовалось два-три дня.

«Все зависит от количества дел, находящихся на обработке у сотрудника», — уточняют специалисты.

Ранее достичь такой скорости не представлялось возможным. Время на принятие документов и передача их в территориальный отдел для внесения в базу могло занимать от трех дней. Еще два-четыре дня требовалось на назначение и возврат бумажного дела в отдел приема.

«На приеме граждан сотрудникам приходилось искать бумажные дела, брать у граждан документы, копировать-распечатывать их и вшивать в дело. Пакет передается на рассмотрение специалистам территориального отдела и т. д. Процедура занимает много времени», — комментирует начальник отдела департамента Дмитрий Квитченко.

Сейчас специалист отдела приема может зайти в электронное дело и увидеть все документы, предоставленные получателем и меры соцподдержки, уже назначенные ему ранее. И это также ускоряет процесс консультирования.

Как считает директор департамента Лилия Лаврентьева, главный эффект от перехода на электронные дела — это прозрачность предоставления государственных услуг департамента.

«Мы получаем возможность увидеть все процессы прохождения дела от каждого специалиста на любой стадии — от приема до выплаты мер социальной поддержки. Тем самым усиливается контроль за правильностью назначения и сроками их предоставления», — подчеркивает Лилия Лаврентьева.

Напомним, к реализации проекта, предусматривающего постепенный переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам, приступили в июле этого года. Пилотными территориями, на которых опробована новая методика, стали Первомайский и Первореченский территориальные отделы краевого департамента.

«Проект является уникальным для России. Подобная технология перехода от бумажных социальных паспортов к электронным делам пока практически больше нигде в регионах не применяется», — отметил вице-губернатор края Павел Серебряков.

Заместитель главы региона считает, что проект должен быть распространен во всех муниципалитетах. Это позволит повысить качество социальных услуг для граждан и упростит работу специалистов.

В департаменте не исключают возможности перехода на электронные дела всех территориальных отделах уже в первом квартале 2018 года — сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.

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