Приморцы решают «бумажные дела» в электронном виде
Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья, сообщает Deita. ru.
Переход от бумажных социальных паспортов к электронным делам позволит существенно сократить время на оформление пособий для жителей Приморья, сообщает Deita. ru.
К таким выводам пришли разработчики проекта, который опробован в нескольких территориальных отделах Приморского края.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития края, с начала реализации пилотного проекта в 40% случаев специалистам удалось оформить меры соцподдержки в день подачи заявления. В остальных случаях на это потребовалось
«Все зависит от количества дел, находящихся на обработке у сотрудника», — уточняют специалисты.
Ранее достичь такой скорости не представлялось возможным. Время на принятие документов и передача их в территориальный отдел для внесения в базу могло занимать от трех дней. Еще
«На приеме граждан сотрудникам приходилось искать бумажные дела, брать у граждан документы,
Сейчас специалист отдела приема может зайти в электронное дело и увидеть все документы, предоставленные получателем и меры соцподдержки, уже назначенные ему ранее. И это также ускоряет процесс консультирования.
Как считает директор департамента Лилия Лаврентьева, главный эффект от перехода на электронные дела — это прозрачность предоставления государственных услуг департамента.
«Мы получаем возможность увидеть все процессы прохождения дела от каждого специалиста на любой стадии — от приема до выплаты мер социальной поддержки. Тем самым усиливается контроль за правильностью назначения и сроками их предоставления», — подчеркивает Лилия Лаврентьева.
«Проект является уникальным для России. Подобная технология перехода от бумажных социальных паспортов к электронным делам пока практически больше нигде в регионах не применяется», — отметил
Заместитель главы региона считает, что проект должен быть распространен во всех муниципалитетах. Это позволит повысить качество социальных услуг для граждан и упростит работу специалистов.
В департаменте не исключают возможности перехода на электронные дела всех территориальных отделах уже в первом квартале 2018 года — сообщает краевая администрация.
Михаил Грач.