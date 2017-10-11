Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Поздравляя игроков с победой, Трамп отметил заслуги россиянина
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Веселое кладбище в Румынии
10:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край укрепляет отношения с Аомори уже 25 лет

Делегация региона прибыла с праздничным визитом в японскую префектуру.

Сегодня в японском городе Аомори прошла встреча министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой с губернатором префектуры Аомори господином Синго Мимура. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», делегация региона прибыла в префектуру в связи с 25-летием со дня установления дружественных связей между сторонами.

В рамках визита делегация региона с коллегами из префектуры Аомори обсудит вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей. Кроме того, в Аомори пройдут дружественные молодежные соревнования по дзюдо.

На встрече с Синго Мимура министр образования и науки Хабаровского края передала дружественной стороне информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале региона, которая может заинтересовать компании из префектуры Аомори, и поблагодарила за давнее сотрудничество.

«Еще раз от имени правительства Хабаровского края благодарю вас за внимание, которое вы на протяжении многих лет оказываете развитию сотрудничества с Хабаровским краем. Мероприятия, запланированные в рамках празднования 25-летия наших дружественных связей, безусловно будут способствовать укреплению двустороннего взаимопонимания и дружбы между нашими двумя регионами», — отметила Алла Кузнецова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровский судостроительный готов производить краболовы-трансформеры
Хабаровский край укрепляет отношения с Аомори уже 25 лет
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Четверо украинцев заочно арестованы за атаки на дипучреждения РФ
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь