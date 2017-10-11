Хабаровский край укрепляет отношения с Аомори уже 25 лет

Сегодня в японском городе Аомори прошла встреча министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой с губернатором префектуры Аомори господином Синго Мимура. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», делегация региона прибыла в префектуру в связи с 25-летием со дня установления дружественных связей между сторонами.

В рамках визита делегация региона с коллегами из префектуры Аомори обсудит вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей. Кроме того, в Аомори пройдут дружественные молодежные соревнования по дзюдо.

На встрече с Синго Мимура министр образования и науки Хабаровского края передала дружественной стороне информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале региона, которая может заинтересовать компании из префектуры Аомори, и поблагодарила за давнее сотрудничество.