Хабаровский край укрепляет отношения с Аомори уже 25 лет
Делегация региона прибыла с праздничным визитом в японскую префектуру.
Делегация региона прибыла с праздничным визитом в японскую префектуру.
Сегодня в японском городе Аомори прошла встреча министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой с губернатором префектуры Аомори господином Синго Мимура. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», делегация региона прибыла в префектуру в связи с 25-летием со дня установления дружественных связей между сторонами.
В рамках визита делегация региона с коллегами из префектуры Аомори обсудит вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей. Кроме того, в Аомори пройдут дружественные молодежные соревнования по дзюдо.
На встрече с Синго Мимура министр образования и науки Хабаровского края передала дружественной стороне информацию о
«Еще раз от имени правительства Хабаровского края благодарю вас за внимание, которое вы на протяжении многих лет оказываете развитию сотрудничества с Хабаровским краем. Мероприятия, запланированные в рамках празднования 25-летия наших дружественных связей, безусловно будут способствовать укреплению двустороннего взаимопонимания и дружбы между нашими двумя регионами», — отметила Алла Кузнецова.