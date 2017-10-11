Названы самые культурные города России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы дали культурным учреждениям своих городов самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городов России, которые провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

«Исследование показало, что сегодня 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т. п. ). При этом доля довольных состоянием культурной среды в своем городе в последние годы растет. Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы», — говорится в результатах исследования. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что в его городе достаточно учреждений культуры выросла на 6% с 2014 года.