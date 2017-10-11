Названы самые культурные города России
В топ-5 рейтинга Финансового университета при Правительстве РФ вошли
В топ-5 рейтинга Финансового университета при Правительстве РФ вошли
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители
«Исследование показало, что сегодня 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек
В каждом из почти 40 городов, где проводилось исследование, было опрошено не менее 600 человек, представляющих репрезентативную выборку населения города.