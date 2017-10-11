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10:29 (мск), источник: ТАСС

Названы самые культурные города России

В топ-5 рейтинга Финансового университета при Правительстве РФ вошли Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Новосибирск и Москва.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы дали культурным учреждениям своих городов самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городов России, которые провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

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«Исследование показало, что сегодня 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т. п.). При этом доля довольных состоянием культурной среды в своем городе в последние годы растет. Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы», — говорится в результатах исследования. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что в его городе достаточно учреждений культуры выросла на 6% с 2014 года.

В каждом из почти 40 городов, где проводилось исследование, было опрошено не менее 600 человек, представляющих репрезентативную выборку населения города.

Факты. Рейтинг культуры
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10 октября© Ньюстюб
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