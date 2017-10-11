На Южном Урале в Сугомакской пещере обнаружили множество икон

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, необычный вызов поступил 10 октября. Спасатели собрали иконы и теперь передадут их в церковь.

«Все началось с того, что там было обнаружено множество расставленных икон и других церковных атрибутов. Очевидцы были поражены увиденным в пещере. По просьбе администрации, областные спасатели Кыштымского спасотряда приехали в пещеру и собрали иконы для дальнейшей передачи их в церковь», — отметили в пресс-центре.