Таможенники Крыма не дали вывезти на Украину краснокнижного сокола

Как уточнили в ведомстве, в ходе таможенного досмотра транспортного средства, выезжающего из Крыма на Украину, в конструктивной полости автомобиля над бардачком сотрудники таможни выявили сокола-кречета.
В отношении гражданина Украины, который перемещал в своем автомобиле краснокнижную птицу, Крымская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Сокол-кречет передан на ответственное хранение в Эколого-биологический центр Джанкойского района. В дальнейшем суд определит судьбу птицы и ее место нахождения.
Сокол-кречет относится к отряду соколообразных и отнесен к Перечню особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международным договорами Российской Федерации.