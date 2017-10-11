Таможенники Крыма не дали вывезти на Украину краснокнижного сокола

Как уточнили в ведомстве, в ходе таможенного досмотра транспортного средства, выезжающего из Крыма на Украину, в конструктивной полости автомобиля над бардачком сотрудники таможни выявили сокола-кречета.

В отношении гражданина Украины, который перемещал в своем автомобиле краснокнижную птицу, Крымская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сокол-кречет передан на ответственное хранение в Эколого-биологический центр Джанкойского района. В дальнейшем суд определит судьбу птицы и ее место нахождения.