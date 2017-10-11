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10:07 (мск), источник: РИА Крым

Таможенники Крыма не дали вывезти на Украину краснокнижного сокола

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). Работники Крымской таможни совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» пресекли незаконный вывоз из Российской Федерации сокола-кречета, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Как уточнили в ведомстве, в ходе таможенного досмотра транспортного средства, выезжающего из Крыма на Украину, в конструктивной полости автомобиля над бардачком сотрудники таможни выявили сокола-кречета.

В отношении гражданина Украины, который перемещал в своем автомобиле краснокнижную птицу, Крымская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сокол-кречет передан на ответственное хранение в Эколого-биологический центр Джанкойского района. В дальнейшем суд определит судьбу птицы и ее место нахождения.

Сокол-кречет относится к отряду соколообразных и отнесен к Перечню особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международным договорами Российской Федерации.

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