«Говорящими» табло оснащают трамваи и троллейбусы в Краснодаре
Краснодар, 11 октября, KrasnodarMedia. В Краснодаре продолжается установка радиоинформаторов и светодиодных табло на городском общественном транспорте.
Краснодар, 11 октября, KrasnodarMedia. В Краснодаре продолжается установка радиоинформаторов и светодиодных табло на городском общественном транспорте.
В декабре планируется установить комплекты светодиодных табло в 14 троллейбусах и радиоинформаторы в 11 трамваях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
— Эта работа ведется в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Оборудование салонов муниципального общественного транспорта приспособлениями для информирования и ориентирования лиц с ограниченными возможностями здоровья позволит создать необходимые условия для проезда всех горожан, — рассказали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.
По данным департамента, в Краснодаре комплектами светодиодных табло для информирования пассажиров о маршруте следования и остановках оборудовано 85,2% муниципального общественного транспорта. В общей сложности 557 машин — 268 трамваев, 119 троллейбусов и 170 автобусов.
Радиоинформаторами оснащено 56% подвижного состава — 366 единиц транспорта, в том числе — 165 трамваев, 43 троллейбуса и 158 автобусов. Голосовое оповещение нацелено прежде всего на горожан с проблемами со зрением, сообщает