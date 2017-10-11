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17:54 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Говорящими» табло оснащают трамваи и троллейбусы в Краснодаре

Краснодар, 11 октября, KrasnodarMedia. В Краснодаре продолжается установка радиоинформаторов и светодиодных табло на городском общественном транспорте.

В декабре планируется установить комплекты светодиодных табло в 14 троллейбусах и радиоинформаторы в 11 трамваях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Эта работа ведется в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Оборудование салонов муниципального общественного транспорта приспособлениями для информирования и ориентирования лиц с ограниченными возможностями здоровья позволит создать необходимые условия для проезда всех горожан, — рассказали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

По данным департамента, в Краснодаре комплектами светодиодных табло для информирования пассажиров о маршруте следования и остановках оборудовано 85,2% муниципального общественного транспорта. В общей сложности 557 машин — 268 трамваев, 119 троллейбусов и 170 автобусов.

Радиоинформаторами оснащено 56% подвижного состава — 366 единиц транспорта, в том числе — 165 трамваев, 43 троллейбуса и 158 автобусов. Голосовое оповещение нацелено прежде всего на горожан с проблемами со зрением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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