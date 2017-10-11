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15:31 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове прокатили енотов в трамвае

10 октября в Ростове в трамвае № 10 возили двух енотов, отрывок видео поездки очевидцы разместили в группе «Ростов. Главный».

Пользователи паблика узнали животных, по их словам, зверьков часто выгуливают в парке Островского и дают погладить за небольшое вознаграждение на корм.

Надо сказать, что еноты зашли в транспорт уверенно, как будто не первый раз. Никакой агрессии за ними замечено не было.

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