В Ростове прокатили енотов в трамвае

Пользователи паблика узнали животных, по их словам, зверьков часто выгуливают в парке Островского и дают погладить за небольшое вознаграждение на корм.

Надо сказать, что еноты зашли в транспорт уверенно, как будто не первый раз. Никакой агрессии за ними замечено не было.