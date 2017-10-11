В Ростове прокатили енотов в трамвае
10 октября в Ростове в трамвае № 10 возили двух енотов, отрывок видео поездки очевидцы разместили в группе «Ростов. Главный».
10 октября в Ростове в трамвае № 10 возили двух енотов, отрывок видео поездки очевидцы разместили в группе «Ростов. Главный».
Пользователи паблика узнали животных, по их словам, зверьков часто выгуливают в парке Островского и дают погладить за небольшое вознаграждение на корм.
Надо сказать, что еноты зашли в транспорт уверенно, как будто не первый раз. Никакой агрессии за ними замечено не было.