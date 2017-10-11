Курентзис даст бесплатный мастер-класс для дирижеров
Мировая знаменитость, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета бесплатно даст урок дирижерского мастерства.
Мировая знаменитость, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета бесплатно даст урок дирижерского мастерства.
На него приглашаются все любители классической музыки, поклонники театральных постановок и самого маэстро. Но главное свое внимание, конечно, Теодор Курензис подарит молодым дирижерам и студентам музыкальных учебных заведений.
Во время
Попасть в число счастливчиков непросто. Для этого претенденты заранее высылают свои данные, творческую биографию и видеофрагменты своих работ.
Что касается зрителей, то подобные мероприятия, как правило, собирают полные залы и ценятся знатоками не ниже полноценного спектакля. На встречу стараются попасть и те, кто пока ни разу не держал дирижерскую палочку, но об этом только мечтает.
— В этот раз зал рассчитан на 300 зрителей, и он точно будет полон, — сообщили в
В рамках нового курса зрители углубятся в творчество Михаила Ивановича Глинки, побывают на творческой встрече с Надеждой Кучер, смогут посетить открытые репетиции Большого симфонического оркестра театра и многое другое.