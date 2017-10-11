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11:09 (мск), источник: "Российская газета"

Курентзис даст бесплатный мастер-класс для дирижеров

Мировая знаменитость, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета бесплатно даст урок дирижерского мастерства.

На него приглашаются все любители классической музыки, поклонники театральных постановок и самого маэстро. Но главное свое внимание, конечно, Теодор Курензис подарит молодым дирижерам и студентам музыкальных учебных заведений.

Во время мастер-класса он поделится с ними своими секретами, расскажет о тонкостях и нюансах владения дирижерской палочкой, о своем восприятии музыки, даст советы.

Попасть в число счастливчиков непросто. Для этого претенденты заранее высылают свои данные, творческую биографию и видеофрагменты своих работ.

Что касается зрителей, то подобные мероприятия, как правило, собирают полные залы и ценятся знатоками не ниже полноценного спектакля. На встречу стараются попасть и те, кто пока ни разу не держал дирижерскую палочку, но об этом только мечтает.

— В этот раз зал рассчитан на 300 зрителей, и он точно будет полон, — сообщили в пресс-службе театра. — В этот же день начинается первый цикл нового сезона «Лаборатории современного зрителя», посвященный концертному исполнению оперы «Руслан и Людмила».

В рамках нового курса зрители углубятся в творчество Михаила Ивановича Глинки, побывают на творческой встрече с Надеждой Кучер, смогут посетить открытые репетиции Большого симфонического оркестра театра и многое другое.

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