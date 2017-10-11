Самарцам вернут деньги за недогрев воды
Жителям Самары, которые в период летней ремонтной кампании получали горячую воду с пониженной тепмпературой, теплоэнергетики сделали перерасчет платежей.
Жителям Самары, которые в период летней ремонтной кампании получали горячую воду с пониженной тепмпературой, теплоэнергетики сделали перерасчет платежей.
«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по температуре горячей воды. По итогам этой работы мы произвели перерасчет для 15 тысяч клиентов компании», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Николаевич Дзюин.
Как отмечают в компании, в большинстве случаев корректировка платежа была сделана без обращений со стороны потребителей.