Самарцам вернут деньги за недогрев воды

«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по температуре горячей воды. По итогам этой работы мы произвели перерасчет для 15 тысяч клиентов компании», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Николаевич Дзюин.