Ученик сэкономил школе более 100 тысяч тенге за 2 года на электроэнергии

Источник: Tengrinews

Александр Барткевич несколько лет назад, будучи учеником восьмого класса, разработал проект по энергосберегающему уличному освещению вячеславской средней школы в селе Арнасай Аршалынского района.

Школьник давно мечтал, чтобы родная школа освещалась в вечернее время, поэтому Александр автор не только проекта, но и идеи.

На реализацию плана потребовалось 180 тысяч тенге, и за два года проект оправдал себя. Сейчас по данной схеме освещен уже ряд других сельских зданий.

Сегодня Александр Барткевич — уже студент первого курса медицинского университета, но все с тем же энтузиазмом рассказывает о своем детище — энергосберегающем освещении школьного двора.

«Все началось с кружка, который мы посещали в нашей школе. На кружке под названием “Эко-дом и все, кто в нем” мы знакомились с современными научными открытиями в области энергосберегающих технологий. Тогда мне и пришла идея осуществить мою давнюю мечту — провести уличное освещение в нашей школе. Дело в том, что у нас никогда ранее уличного освещения не было. Одна часть двора освещалась за счет рядом стоящего здания воинской части. Этим и были рады. Но мы, как сельские ребятишки, конечно, основную часть времени проводили в школе и часто оставались до вечера, поэтому кромешная тьма, особенно в вечернее время зимой, доставляла и нам, и родителям, и педагогам большие неудобства. Вот и решили мы эту проблему исправить», — рассказал Александр.

Проект мальчик разрабатывал в течение года совместно с учителем биологии. Это время ушло на изучение рынка светодиодных уличных светильников, предназначенных для наружного освещения улиц, дорог, пешеходных дорожек. Были проанализированы такие параметры, как напряжение питания, номинальная частота, потребляемая мощность, масса КПД, степень защиты, световой поток, срок службы, возможности работы оборудования в зимний период при критически низкой температуре.

Готовый проект Александр представил в 2015 году на конкурсе «Взгляд в ЭКСПО-2017» в Астане. Разработка привлекла к себе большое внимание членов жюри, и по итогам конкурса на реализацию плана Александр получил грант в размере 180 тысяч тенге.

«На эти деньги мы закупили светодиодные светильники, установили их на здании школы, что позволило нам сэкономить, так как мы не стали устанавливать специальные опоры», — пояснил Александр.

Директор вячеславской школы Елена Молешкова рассказала, удалось ли благодаря разработке ученика сэкономить средства на оплате потребления электроэнергии.

«Об экономии говорить трудно, так как для этого необходимо сравнение с затратами на предыдущее освещение. Но у нас ранее уличного освещения не было. Однако, конечно, если сравнить с другими лампами, например быстрого накаливания, то, конечно, затрат было бы больше. По проекту Александра суммарная ежегодная экономия при переходе на светодиодные лампы составляет 55 тысяч тенге», — прокомментировала Елена Молешкова.