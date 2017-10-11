Новый трейлер «Звездных войн»: вопросы без ответов
Первый полноценный трейлер восьмого эпизода «Звездных войн» — фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — намекает на неожиданные повороты сюжета, но оставляет зрителя в неведении. Что будет дальше с героями фильма?
Во время загрузки произошла ошибка.
После просмотра трейлера у нас появляется масса вопросов. Прежде всего о том, что произойдет дальше во вселенной «Звездных войн».
Внимание! Ниже могут быть спойлеры! А могут и не быть. Мы сами еще не знаем.
Перейдет ли Рей на Темную сторону?
«Когда я нашел тебя, я увидел дикую необузданную мощь. Но помимо нее… Нечто поистине бесценное».
Эти слова верховного лидера Первого ордена Сноука в исполнении Энди Серкиса звучат в первых кадрах. До сих пор нам мало что было известно об этом персонаже. Наконец, мы можем рассмотреть его как следует.
О ком он говорит? О Кайло Рене (Адам Драйвер), встречающем нас в первых кадрах, или о Рей (Дэйзи Ридли), которая появляется в трейлере следом?
Дальше мы видим, как она учится управлять силой на острове, где скрывается Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).
«Всего лишь раз я видел такую силу, — говорит ошеломленный Люк, видимо, сравнивая Рей с Реном. — Тогда она не испугала меня. Но сейчас…».
Рей, видимо, предстоит вынести пытки Сноука, а потом она скажет: «Мне нужен тот, кто укажет мне путь в этом мире».
Похоже, говорит она это Рену, который в следующем кадре протягивает свою руку. Хитрый прием монтажа? Или эти двое действительно объединятся?
Но в сцене сражения с капитаном Фазмой (Гвендолин Кристи) на Финне униформа Первого ордена. Он что — работает под прикрытием?
Что так напугало Порга?
Порг — пушистое существо, которое путешествует с Чубаккой на «Тысячелетнем соколе» и выглядит как помесь пингвина и морской свинки, если добавить рыбий рот и глаза-мячи для гольфа.
В кадрах трейлера оно пронзительно кричит, явно чем-то напуганное. Как, наверное, кричал бы любой, кто несется через космос, удирая от эскадрильи истребителей TIE fighter.
Можно с уверенностью сказать, что плюшевые Порги станут бестселлерами этого сезона в магазинах игрушек. Или, если они для вас недостаточно трогательные, обратите внимание на милых остроухих ледяных лисиц, которые появляются в кадре чуть-позже.
Ian Youngs
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