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11:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Новый трейлер «Звездных войн»: вопросы без ответов

Первый полноценный трейлер восьмого эпизода «Звездных войн» — фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — намекает на неожиданные повороты сюжета, но оставляет зрителя в неведении. Что будет дальше с героями фильма?

Во время загрузки произошла ошибка.

После просмотра трейлера у нас появляется масса вопросов. Прежде всего о том, что произойдет дальше во вселенной «Звездных войн».

Внимание! Ниже могут быть спойлеры! А могут и не быть. Мы сами еще не знаем.

Перейдет ли Рей на Темную сторону?

«Когда я нашел тебя, я увидел дикую необузданную мощь. Но помимо нее… Нечто поистине бесценное».

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Эти слова верховного лидера Первого ордена Сноука в исполнении Энди Серкиса звучат в первых кадрах. До сих пор нам мало что было известно об этом персонаже. Наконец, мы можем рассмотреть его как следует.

О ком он говорит? О Кайло Рене (Адам Драйвер), встречающем нас в первых кадрах, или о Рей (Дэйзи Ридли), которая появляется в трейлере следом?

Дальше мы видим, как она учится управлять силой на острове, где скрывается Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).

«Всего лишь раз я видел такую силу, — говорит ошеломленный Люк, видимо, сравнивая Рей с Реном. — Тогда она не испугала меня. Но сейчас…».

Рей, видимо, предстоит вынести пытки Сноука, а потом она скажет: «Мне нужен тот, кто укажет мне путь в этом мире».

Похоже, говорит она это Рену, который в следующем кадре протягивает свою руку. Хитрый прием монтажа? Или эти двое действительно объединятся?

Убъет ли Кайло Рен генерала Лею?

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«Пусть прошлое умрет», — говорит Рен, когда мы видем его в гуще космической битвы за штурвалом новой модели звездного истребителя TIE silencer. «Убей, если потребуется», — уточняет он.

И снова монтаж и склейка кадров: перед нами генерал Лея (мать Рена). В прошлом фильме саги Рен убил своего отца — Хана Соло. Ждет ли Лею та же участь?

«И ты станешь тем, кем тебе суждено», — говорит Рен напоследок.

Лея ничего не отвечает, но поднимает брови. Как, наверное, любой, кого вот-вот убьет собственный сын.

Большой палец Кайло ложится на большую красную кнопку. Он дрожит и с трудом сглатывает — как, наверное, любой, кто вот-вот убьет собственную мать.

Почему на Финне форма Первого ордена?

Финн (Джон Бойега) в этом трейлере отступил на задний план, пропустив Рей и Кайло Рена.

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Но в сцене сражения с капитаном Фазмой (Гвендолин Кристи) на Финне униформа Первого ордена. Он что — работает под прикрытием?

Что так напугало Порга?

Порг — пушистое существо, которое путешествует с Чубаккой на «Тысячелетнем соколе» и выглядит как помесь пингвина и морской свинки, если добавить рыбий рот и глаза-мячи для гольфа.

В кадрах трейлера оно пронзительно кричит, явно чем-то напуганное. Как, наверное, кричал бы любой, кто несется через космос, удирая от эскадрильи истребителей TIE fighter.

Можно с уверенностью сказать, что плюшевые Порги станут бестселлерами этого сезона в магазинах игрушек. Или, если они для вас недостаточно трогательные, обратите внимание на милых остроухих ледяных лисиц, которые появляются в кадре чуть-позже.

Ian Youngs

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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