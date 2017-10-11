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11:13 (мск), источник: Newslab.ru

Пропавшую красноярскую студентку отыскали в Москве

18-летняя девушка уехала из Красноярска, не предупредив родственников.

Источник: РИА "Новости"

18-летнюю красноярку Марию Жесткову, которая пропала днем 9 октября, нашли в Москве. Девушка поехала в гости к родственникам, но побоялась сообщить об этом матери.

Напомним, студентка СибГАУ не появилась в понедельник на занятиях и не вернулась домой. При этом она не отвечала на сообщения в соцсетях и звонки. Мать девушки уверяла, что дочь не могла просто так уехать, не предупредив, поэтому она сразу заподозрила, что с ней случилась беда.

Сегодня волонтеры сообщили, что девушка жива и здорова. Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, студентка улетала в Москву. Она не рассказала о своих планах матери, так как боялась, что она не отпустит ее. Сообщается, что в столице девушка гостит у родственников.

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