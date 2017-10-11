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11:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральский «гусар» вызвал на дуэль Жириновского из-за своей возлюбленной Поклонской

Блогер из Екатеринбурга, идеолог движения «За возрождение гусарства» Ярослав Ширшиков вызвал на дуэль лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Блогера оскорбили высказывания политика о депутате Наталье Поклонской, которую он называет своей возлюбленной.

Он назначил дуэль на 13 октября, при этом оставил Жириновскому право выбора оружия. Своим секундантом Ширшиков попросил быть главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Владимир Вольфович Жириновский позволяет себе неуважительно говорить о моей возлюбленной Наталье Владимировне Поклонской. Вызываю на дуэль, прошу Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова быть моим секундантом. Выбор оружия оставляю за оппонентом. Организация дуэли, по традиции, на секундантах. Господин Жириновский, я к вашим услугам 13 октября 2017 года. Я более не намерен терпеть, как вы оскорбляете мою возлюбленную. Если вы проигнорируете мой вызов, вам, как офицеру, следует с позором застрелиться прямо в зале заседаний Государственной думы Российской Федерации! Честь имею!» — пишет Ширшиков.

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Напомним, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский заявил, что деятельность Поклонской связана с ее «сексуальной неудовлетворенностью».

«У Натальи Владимировны — вот то, что с ней происходит, это не похоже на бешенство матки?» — спросил Жириновского ведущий. Политик на это заявил, что ведущий прав и во всех действиях Поклонской он видит признаки «сексуальной неудовлетворенности».

«Везде, где есть какие-то действия — в искусстве, в политике, в творчестве — везде есть сексуальная неудовлетворенность», — заявил Жириновский.

Характерно, что недавно уральский так называемый «гусар» Ярослав Ширшиков сам «сватался» к депутату Поклонской и говорил о ней в похожей тональности.

«Наташенька мне нравится, как женщина, очень давно. Самые нежные струны моей души поют, когда я вижу или слышу ее. Короче, помогите сосвататься! Помогите выполнить поручение президента РФ об искоренении коррупции и терроризма! Наташенька, жди меня! Я очень ласковый, нежный… Со мной ты забудешь про Николая II. Будь моей, душа моя! Так всем будет лучше», — писал Ширшиков.

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