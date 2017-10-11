Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
7 полезных осенних продуктов
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Кто убивает российских офицеров в Сирии
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
11:24 (мск), источник: Om1.ru

Хоккеист «Авангарда» Николай Лемтюгов не выйдет на лед до конца года

После операции по удалению селезенки состояние спортсмена оценивается как стабильное.

Нападающий Лемтюгов попал в список травмированных. Об этом пресс-службе ХК «Авангард» сообщил врач команды Дмитрий Батушенко. На данный момент состояние спортсмена стабильное, осложнений нет. Также врач отметил, что Николай Лемтюгов не сможет играть до конца года.

Дмитрий Батушенко, врач ХК «Авангарда»:

 — Николаю удалили селезенку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления.

Кстати, одним из первых в больницу к Лемтюгову пришел президент клуба Владимир Шалаев.

Чтобы сдать кровь, болельщики начали приходить с самого утра. Как отметил Дмитрий Батушенко, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Отметим, что кровь можно сдать и завтра с 8 утра в городской клинической больнице имени Кабанова, по адресу улица Перелета, 8.

Напомним, что несчастный случай произошел вчера, 10 октября, на матче «Авангарда» с командой Казахстана «Барыс». Во время первого периода Николай Лемтигов получил травму, разрыв селезенки, и был направлен в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый губернатор Бурков приехал в Омск с усиленной охраной
Новый губернатор Омской области Бурков сформирует команду из местных кадров
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
ФСБ задержала мужчину за переписку в мессенджере
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
ГД повысила штраф не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь