Хоккеист «Авангарда» Николай Лемтюгов не выйдет на лед до конца года

Нападающий Лемтюгов попал в список травмированных. Об этом пресс-службе ХК «Авангард» сообщил врач команды Дмитрий Батушенко. На данный момент состояние спортсмена стабильное, осложнений нет. Также врач отметил, что Николай Лемтюгов не сможет играть до конца года.

Дмитрий Батушенко, врач ХК «Авангарда»:

— Николаю удалили селезенку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления.

Кстати, одним из первых в больницу к Лемтюгову пришел президент клуба Владимир Шалаев.

Чтобы сдать кровь, болельщики начали приходить с самого утра. Как отметил Дмитрий Батушенко, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Отметим, что кровь можно сдать и завтра с 8 утра в городской клинической больнице имени Кабанова, по адресу улица Перелета, 8.