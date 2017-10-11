Хоккеист «Авангарда» Николай Лемтюгов не выйдет на лед до конца года
После операции по удалению селезенки состояние спортсмена оценивается как стабильное.
После операции по удалению селезенки состояние спортсмена оценивается как стабильное.
Нападающий Лемтюгов попал в список травмированных. Об этом
Дмитрий Батушенко, врач ХК «Авангарда»:
— Николаю удалили селезенку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления.
Кстати, одним из первых в больницу к Лемтюгову пришел президент клуба Владимир Шалаев.
Чтобы сдать кровь, болельщики начали приходить с самого утра. Как отметил Дмитрий Батушенко, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Отметим, что кровь можно сдать и завтра с 8 утра в городской клинической больнице имени Кабанова, по адресу улица Перелета, 8.
Напомним, что несчастный случай произошел вчера, 10 октября, на матче «Авангарда» с командой Казахстана «Барыс». Во время первого периода Николай Лемтигов получил травму, разрыв селезенки, и был направлен в больницу.