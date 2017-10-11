В Ростове подвели итоги фестиваля науки «Включай ЭКОлогику!»

На площади почти 1500 квадратных метров были представлены достижения в области инноваций и науки.

На выставке можно было подкрепиться едой космонавтов и ознакомиться с поисковыми гаджетами. Например, Ростовский колледж показал прибор, который позволяет слышать собеседника на расстоянии в 100 метров. А рядом со шпионскими штучками развернулся стенд, посвященный очистке донской воды. Специалисты говорят, что пить воду из-под крана можно, но только не в больших количествах.

Елена Вильсон, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения ДГТУ: «Наша вода донская обладает повышенной жёсткостью, это не страшно для организма, но в больших количествах кальций вступает в химические взаимодействия в организме и он может вытеснять некоторые нужные металлы».

Одним из приглашённых гостей фестиваля «ЭКОлогики» стал руководитель детского киножурнала Ералаш Борис Грачевский. Он специально приехал в Ростов на открытие областного комплекса для одарённых детей на базе ДГТУ. В этом центре будут заниматься ребята от дошкольного возраста до выпускников. Кроме того, там запустят образовательный проект «МаксиУм» для подготовки учеников средних школ к федеральным и региональным олимпиадам.