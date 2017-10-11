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11:30 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму предали огню 75 кг санкционных сыров и колбас

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). В Джанкое, Ялте и Севастополе специалисты Россельхознадзора выявили партии санкционных сыров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Во время проверки на ялтинском рынке, санкционированной Крымской транспортной прокуратурой, инспекторы обнаружили сыры производства Германии, Италии, Дании, Франции, Литвы и Украины общим весом 38,4 кг (в частности, популярных сортов: Камамбер, Бри, Шеврет, Дорблю) и немецкие, итальянские и украинские колбасные изделия общим весом 6,3 кг. Эту продукцию ее владельцы хранили и сбывали на рынке.

В ходе такой же проверки на севастопольском рынке «Центральный» инспекторы Россельхознадзора выявили у торговцев в ассортименте сыры из Германии, Австрии, Польши и Финляндии общим весом 24,25 кг (сортов Камамбер, Бри, Финляндия и других) и украинские колбасные изделия общим весом 4,5 кг. На рынке «Центральный» в Джанкое в одном торговом месте сотрудники ведомства обнаружили 1,3 кг немецкого сыра сорта Дорблю классик, предназначенного для продажи.

Собственники продуктов не предоставили информацию об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для потребления людьми. На самой же продукции отсутствовала маркировка на русском языке. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и сожгли в печи-инсинераторе «Бренер 500».

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