В Крыму предали огню 75 кг санкционных сыров и колбас

Во время проверки на ялтинском рынке, санкционированной Крымской транспортной прокуратурой, инспекторы обнаружили сыры производства Германии, Италии, Дании, Франции, Литвы и Украины общим весом 38,4 кг (в частности, популярных сортов: Камамбер, Бри, Шеврет, Дорблю) и немецкие, итальянские и украинские колбасные изделия общим весом 6,3 кг. Эту продукцию ее владельцы хранили и сбывали на рынке.

В ходе такой же проверки на севастопольском рынке «Центральный» инспекторы Россельхознадзора выявили у торговцев в ассортименте сыры из Германии, Австрии, Польши и Финляндии общим весом 24,25 кг (сортов Камамбер, Бри, Финляндия и других) и украинские колбасные изделия общим весом 4,5 кг. На рынке «Центральный» в Джанкое в одном торговом месте сотрудники ведомства обнаружили 1,3 кг немецкого сыра сорта Дорблю классик, предназначенного для продажи.