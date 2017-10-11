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11:23 (мск), источник: Югополис

В Сочи началась активная борьба с рекламой на фасадах

Незаконные рекламные конструкции принудительно демонтируют с помощью альпинистов.

Управление административной инспекции курорта активно пресекает размещение несанкционированной рекламы на фасадах жилых многоквартирных домов, где без разрешительных документов собственники жилья размещают баннеры с рекламными объявлениями.

Большинство собственников, получив предписания от администрации, снимают рекламу добровольно. Остальные растяжки в принудительном порядке демонтирует специально нанятый альпинист.

— Нам пришлось за счёт собственных средств нанимать альпиниста и приводить фасады в первоначальное состояние. Будем обращаться в суд, чтобы взыскать средства, которые мы затратили на демонтаж конструкций и баннеров, — сообщил юрист управляющей компании Евгений Лукашук.

В большинстве случаев подобная реклама — это уловка недобросовестных риелторов. За отдельную плату они предлагают сотрудничество собственникам квартир, чьи окна выходят на оживлённые трассы или пешеходные зоны. Месячная плата за такую сделку практически эквивалентна штрафам, которые предусмотрены за размещение несанкционированной рекламы.

Борьбой с размещением несанкционированных рекламных конструкций занимается полиция. К нарушителям применяются санкции, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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