Волгоградские байкеры закрыли мотосезон
Волгоградские байкеры официально закрыли мотосезон. В честь этого события, уже по традиции, мотоциклисты устроили целый праздник с
Волгоградские байкеры официально закрыли мотосезон. В честь этого события, уже по традиции, мотоциклисты устроили целый праздник с
Оглушительный рев мотора и запредельная скорость. Для волгоградецев байкеры уже стали частью привычной картины на дорогах. Но когда две сотни мощных железных коней оказываются в одном месте, останавливаются даже прохожие.
На закрытии мотосезона в Волгограде, по традиции, гости из других городов. Волгодонск, Севастополь, Волжский. Собратья по увлечению делятся впечатлениями, новыми победами и планами на будущий год.
— Сезон байкера состоит из того, чтобы проехать больше километров, больше дорог на своем мотоцикле, железном коне, без
— В мотоциклах привлекает то, что ты чувствуешь свободу, ты едешь, тебя ничего не сковывает, никакие рамки. Это приятно, и это мне нравится.
На фестивале мотолюбители открывают секреты: чтобы считать сезон завершенным, нужно полностью стереть одну из покрышек байка. С этого момента официально мотосезон уже закрыт, но самые ярые фанаты пока не спешат ставить своего железного коня в гараж. До наступления холодов некоторые мотоциклисты еще будут колесить по волгоградским дорогам.