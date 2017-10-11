Волгоградские байкеры закрыли мотосезон

Оглушительный рев мотора и запредельная скорость. Для волгоградецев байкеры уже стали частью привычной картины на дорогах. Но когда две сотни мощных железных коней оказываются в одном месте, останавливаются даже прохожие.

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На закрытии мотосезона в Волгограде, по традиции, гости из других городов. Волгодонск, Севастополь, Волжский. Собратья по увлечению делятся впечатлениями, новыми победами и планами на будущий год.

— Сезон байкера состоит из того, чтобы проехать больше километров, больше дорог на своем мотоцикле, железном коне, без каких-либо повреждений, быть на байкфестивале.

— В мотоциклах привлекает то, что ты чувствуешь свободу, ты едешь, тебя ничего не сковывает, никакие рамки. Это приятно, и это мне нравится.