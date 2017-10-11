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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лучших программистов Иркутска выберут в рамках «Недели науки» ИГУ

Мероприятие пройдет с 24 октября по 5 ноября.

Наука должна быть не только объективной и логичной, но и интересной! Доказывая это, студенческое научное общество Иркутского госуниверситета в очередной раз проводит общегородское мероприятие «Недели науки ИГУ». В рамках мероприятия жители Иркутска могут принять участие в хакатоне Money Hack, на котором будут выбраны лучшие программисты Иркутска. События пройдут с 24 октября по 5 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Итак, что же ждет горожан?

27—29 октября в коворкинге InLermontov пройдет хакатон Money Hack (соревнования разработчиков по созданию новых продуктов), на котором будут выбраны лучшие программисты Иркутска. Кроме того, участники узнают о некоторых секретах криптовалют, разберутся в технологии blockchain и, конечно, разработают собственные проекты. А предварять состязания будет курс молодого хакатонщика (24—25 октября).

27 октября студенческое научное общество приглашает к памятнику Александру III на вечер тротуарной астрономии. Это открытое мероприятие, на котором каждый желающий сможет взглянуть в телескоп и узнать новую и интересную информацию о космосе.

2 ноября иркутяне смогут проверить свои знания в сферах математики, информатики, техники и инженерных наук в рамках квиза. Организаторы уверяют, что для ответов на вопросы специальных знаний не требуется. Нужно лишь собрать команду, зарегистрироваться, прийти в Иркутскую областную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского и, желательно, победить. Кстати, после квиза планируется показ научно-популярных фильмов, которые расскажут о современных представлениях и теориях о Вселенной (природа времени, гравитация, химия, физика, эволюция).

3 ноября горожан будут ждать на провокационной онлайн-олимпиаде «Эрудит». Она покажет, что традиционное образование является недостаточным без самообразования — к традиционным вопросам и задачам по химии, математике, физике, истории будут добавлены вопросы по искусствоведению, музыке, религиоведению, лингвистике и др. Олимпиада представляет собой 80 задач по 16-ти направлениям, на решение дается четыре часа. Проводится в формате ЕГЭ.

4 ноября в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ пройдет игра «Юрист — урбанист» — это градостроительный квест, в котором участникам предстоит пройти сложный путь в формировании концепции города. Собери команду до пяти человек, приходи и построй свой город.

В этот же день в иркутском планетарии пройдет экскурсия «Космос Иркутска», после которой планируется просмотр научного фильма «Энергия вселенной». Астрономы Иркутска расскажут о космосе студентам, школьником и жителям Иркутска.

5 ноября состоится «Инстамит». Пользователей Instagram будут ждать на радиоастрономической обсерватории в урочище Бадары (Бурятия). Поездку организует проект-студия ГОС совместно с СНО ИГУ. Планируется экскурсия по обсерватории, вести которую будет профессор ИГУ Сергей Язев. После нее — лекция по инстаграмму и, собственно, сам инстамит.

Отметим, что в рамках «Недель науки ИГУ» можно не только обогатить себя знаниями, но и получить подарки от спонсоров, а также выиграть призы, приняв участие в розыгрышах!

Внимание! Большинство мероприятий требуют регистрации участников. Зарегистрироваться можно на сайте.

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