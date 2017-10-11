Лучших программистов Иркутска выберут в рамках «Недели науки» ИГУ
Мероприятие пройдет с 24 октября по 5 ноября.
Мероприятие пройдет с 24 октября по 5 ноября.
Наука должна быть не только объективной и логичной, но и интересной! Доказывая это, студенческое научное общество Иркутского госуниверситета в очередной раз проводит общегородское мероприятие «Недели науки ИГУ». В рамках мероприятия жители Иркутска могут принять участие в хакатоне Money Hack, на котором будут выбраны лучшие программисты Иркутска. События пройдут с 24 октября по 5 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Итак, что же ждет горожан?
2
27 октября студенческое научное общество приглашает к памятнику Александру III на вечер тротуарной астрономии. Это открытое мероприятие, на котором каждый желающий сможет взглянуть в телескоп и узнать новую и интересную информацию о космосе.
2 ноября иркутяне смогут проверить свои знания в сферах математики, информатики, техники и инженерных наук в рамках квиза. Организаторы уверяют, что для ответов на вопросы специальных знаний не требуется. Нужно лишь собрать команду, зарегистрироваться, прийти в Иркутскую областную библиотеку им. И. И.
3 ноября горожан будут ждать на провокационной
4 ноября в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ пройдет игра «Юрист — урбанист» — это градостроительный квест, в котором участникам предстоит пройти сложный путь в формировании концепции города. Собери команду до пяти человек, приходи и построй свой город.
В этот же день в иркутском планетарии пройдет экскурсия «Космос Иркутска», после которой планируется просмотр научного фильма «Энергия вселенной». Астрономы Иркутска расскажут о космосе студентам, школьником и жителям Иркутска.
5 ноября состоится «Инстамит». Пользователей Instagram будут ждать на радиоастрономической обсерватории в урочище Бадары (Бурятия). Поездку организует
Отметим, что в рамках «Недель науки ИГУ» можно не только обогатить себя знаниями, но и получить подарки от спонсоров, а также выиграть призы, приняв участие в розыгрышах!
Внимание! Большинство мероприятий требуют регистрации участников. Зарегистрироваться можно на сайте.