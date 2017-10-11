Движение автобусов в центре Красноярска изменят после окончания ремонта

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С 11 октября в Красноярске изменят схему движения автобусных маршрутов № 3, 12, 68, 76, 84 и 85. Изменения связаны с окончанием ремонта на перекрестке ул. Декабристов и пр. Мира. Об этом сообщили на сайте мэрии Красноярска.

Так, с четверга 6 автобусных маршрутов будут ездить по схеме: ул. Профсоюзов — ул. Красная площадь — ул. Карла Маркса — ул. Декабристов — пр. Мира — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса и далее по обычным направлениям.

В городской администрации также сообщили, что после ремонта восстанавливается прежняя схема движения автобуса № 31.

«Автобусный маршрут № 31 “Академгородок — ЛДК” в Центральном районе в направлении конечной остановки “Академгородок” будет осуществлять движение по схеме: ул. Дубровинского — ул. Декабристов — ул. Ленина и далее по утвержденному плану», — говорится в сообщении.