Платить за регистрацию животных заставят новосибирцев

В документе говорится о появлении всеобщего реестра домашних питомцев с возможностью добровольного чипирования. Платить за регистрацию зверей будут сами россияне.

Принятие другого, не менее важного документа — закона об ответственном обращении с животными — переносили уже несколько раз. Как пишут сегодня «Известия», рассмотреть его планируется во время осенней сессии нижней палаты.

Регистрация затронет только владельцев кошек и собак. Хомячков, кроликов и хорьков пока пересчитывать не будут. Для хозяев собак по желанию предусмотрено чипирование питомцев, опять же за их счет. Эта мера нужна для того, чтобы призвать к ответственности безответственных владельцев кошек и собак. Создание единой базы позволит вычислить хозяина, если животное потерялось или кому-то навредило.

Во сколько обойдется данная услуга, пока затрудняются сказать даже сами авторы идеи. В Новосибирске владельцы собак платят сейчас 500 рублей за чип и столько же — за процедуру и занесение данных в единую базу.