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11:29 (мск), источник: 36on.ru

Воронежское образование назвали одним из самых доступных в стране

Картину удовлетворенности доступностью образования жителями страны в своем исследовании показал Финансовый университет при правительстве РФ. Результаты были опубликованы на его официальном сайте 10 октября.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно исследованию, Воронеж находится на пятом месте в рейтинге доступности образования. 91% жителей области оказался полностью согласен с тем, что в городе можно получить хорошее, современное образование. Лидирующие места по этому параметру заняли Томск (95%), Новосибирск (95%), Владивосток (95%) и Красноярск (92%).

Кроме того, в рамках исследования также провели опрос на тему удовлетворенности количеством городских культурных учреждений. Здесь Воронеж оказался лишь на 12 строчке. Полностью или в основном согласных с тем, что в городе достаточно театров, кинотеатров, галерей, библиотек, в нашем регионе значится 84% опрошенных. Лучшие «культурные» условия для своих жителей предлагают Санкт-Петербург, Казань и Грозный.

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